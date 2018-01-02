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Barzani'ye bir şok daha! Bağdat'a bırakılıyor

Barzani'ye bir şok daha! Bağdat'a bırakılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:21 - Güncelleme: 02-01-2018 09:21

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin danışmanı İhsan eş-Şammari, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “IKBY’nin, krizin sonlandırılmasını ve anayasayı hakem olarak kabul etmesi üzerine, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının teslim edilmesi ve sınır ve gümrük kapılarıyla havalimanlarının yönetimi için yüksek komite kurulması kararı alındı.” ifadelerini kullandı.

Merkezi yönetime bağlı söz konusu komitenin çalışma planı hazırladığını da belirten Şammari, IKBY teknik komitesini beklediklerini aktardı. Şammari, IKBY’deki eğitim ve sağlık alanlarında memur isimlerinin tespit edilmesi için ikinci komitenin de kurulduğunu vurgulayarak, oradaki Su Kaynakları Bakanlığına bağlı memurların maaşlarının ödenmesi kararının alındığını kaydetti.

“Referandum mazide kaldı.” ifadelerini kullanan Şammari, açıklamasında IKBY’de merkezi yönetime bağlı memurların da toplantı için Bağdat’a çağrıldığı bilgisini de paylaştı.

İRAN SINIR KAPILARINI TEKRAR AÇTI

İran yönetimi ülkenin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapılarını yeniden açtı. Sınır kapıları, IKBY'nin düzenlediği tartışmalı referandumun ardından kapatılmıştı.

IKBY geçtiğimiz günlerde İran ve Türkiye ile olan sınır kapılarını Bağdat yönetiminin kontrolüne bırakmayı kabul etmişti.

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