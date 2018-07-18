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Barzani yönetiminden şaşırtan Türkiye açıklaması!

Barzani yönetiminden şaşırtan Türkiye açıklaması!

Barzani yönetiminden şaşırtan bir açıklama geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerindeki varlığının eski Irak rejimi dönemine dayandığını ve IKBY halkının rızasıyla olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 16:11 - Güncelleme: 18-07-2018 16:11

Dizayi, AA muhabirine, PKK'nın Irak, İran ve Türkiye sınır bölgesindeki varlığı ile Türkiye-IKBY arasındaki ilişiklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün, Suriye'de faaliyetlerine başlamasından sonra, Irak'taki mevcut konuşlandığı bölgelere ilk defa 1980'li yıllarda Baas Rejimi döneminde geldiğini hatırlatan Dizayi, "PKK’nın bölgedeki varlığı hiçbir zaman IKBY halkı ve hükümetinin rızasıyla olmamıştır" ifadelerini kullandı.

PKK İLE MÜCADELEDE TÜM ÇABALARIMIZI HARCAYACAĞIZ: Dizayi, örgütün söz konusu bölgelere kimsenin onayı olmadan yerleştiğini söyleyerek, PKK’nın bölgeden çıkması için tüm çabalarını harcayacaklarını söyledi.Örgütün işgali nedeniyle sivil yerleşim alanlarının boşaltıldığına dikkati çeken Dizayi, "Bunların varlığı kimse tarafından kabul görmüyor. (İşgal edilen) 300 köye hizmet götürülememesi PKK’nın varlığından kaynaklanıyor" dedi.

ÖRGÜT BİR AN ÖNCE ÇEKİLMELİ: PKK’nın ve İran’a muhalif grupların sınır bölgelerinden Türkiye veya İran’a herhangi bir saldırı yapmasına karşı olduklarını kaydeden Dizayi, söz konusu örgütün bir an önce bölgeden çekilmesi gerektiğini yineledi.

SORUNLARIN OLDUĞU DÖNEMDE BİLE TÜRKİYE SINIRLARINI KAPATMADI: Dizayi, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin kopmadığını dile getirerek, "Sorunların olduğu dönemde bile Türkiye’nin sınır kapılarını ve petrol vanalarını kapatmadı. Bu bizim için memnuniyet verici." dedi. Tüm sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümünün mümkün olduğunu vurgulayan Dizayi, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Alperen 18 Temmuz 2018 16:57 Topaç gibisin Barzo. İbadi akıllandırmış yoksa Uzaya giden çelıncır füzesinin içindeydik gülüyorduk biz düşürdük o gavurun aletini gibi atmalarınızı yankılanırdı. Kumaşının kalitesi belli!

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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