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Barzani: 'Türkiye ile ilişkilerimiz düzelecek'

Barzani: 'Türkiye ile ilişkilerimiz düzelecek'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani Hollanda'da yaptığı bir açıklamada IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeleceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 21:37 - Güncelleme: 10-07-2018 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye yaptığı ziyareti tamamlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Hollanda'ya geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi ardından açıklamalarda bulunan Barzani, Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Ziyaretinin iyi geçtiğini söyleyen Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatının olduğunu belirterek, geçen yıl IKBY'nin yaptığı tartışmalı referandumdan sonra ilk resmi ziyareti olduğunu söyledi. Barzani, ziyaretin IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkiler için iyi bir başlangıç olarak nitelendirerek "İlişkilerimiz gelecekte daha da gelişecek" diye konuştu. Barzani'nin Hollanda'dan sonra İngiltere ile ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 21:40 akil hocalari aynen söyle demistir: bi referandum daha yap 😅😄😃😃😃😃

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