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Baro seçiminde Avukatlar arasında kavga

Baro seçiminde Avukatlar arasında kavga

İSTANBUL Barosu başkanlığı seçiminde kavga çıktı. İstanbul Baro Başkanlığı’na aday olan Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi’nden Talat Canbolat’ın konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 17:57 - Güncelleme: 20-10-2018 17:57

İstanbul Baro Başkanlığı'na aday olan Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat'ın konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı salondaki diğer avukatlar ayırdı.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda bazı avukatlar salondaki bazı kişilerin avukat olmadığını ileri sürdü. Gerginlikten dolayı Canbolat uzun süre konuşma yapamadı.

Bu sırada bazı grupların başkanlık divanına çıktığı görüldü. Bu sırada salondaki gruplar karşılıklı slogan attı. Salondaki gerginlik Canbolat'ın konuşması boyunca devam etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A. Kar 20 Ekim 2018 19:27 Eskiden bu olayları 1968 sonrasında İstanbuldaki bu tip toplantılarda çok görürdük. Bazı eskiler onları unutmamış.

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