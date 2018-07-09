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Barış Atay'ın karısı kimdir aslen nereli Barış Atay'ın eşi ne iş yapıyor?

Barış Atay'ın karısı kimdir aslen nereli Barış Atay'ın eşi ne iş yapıyor?

Barış Atay'ın eşi kimdir, aslen nereli ve Barış Atay'ın karısı Beste Sultan Kasapoğlu ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. HDP Hatay milletvekili seçilerek Meclis'e giren, oyuncu olarak tanıdığımız Barış Atay'ın eşi Beste Sultan Kasapoğlu'nun hayatı oğlu Baran ve evlilikleri hakkında merak edilenler haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:10 - Güncelleme: 09-07-2018 10:00

Barış Atay'ın karısı kimdir, Beste Sultan Kasapoğlu aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği ne soruları merak konusu oldu.HDP Hatay Milletvekili seçilen Barış Atay'ın Meclise girmesinin ardından ailesi, eşi ve oğlu Baran kimdir araştırmaları arttı. Meclis'in genç isimlerinde biri olan Barış Atay'ın eşi hakkında merak edilenler haberimizde...

BESTE SULTAN KASAPOĞLU KİMDİR: Oyuncu ve yönetmen olarak bir çok projede görev alan Beste Sultan Kasapoğulları 1983 İzmir doğumludur. Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini İzmir’de tamamlamış, Üniversite döneminde iken mankenlik, radyo programcılığı, dans, yönetici asistanlığı ve muhabirlik gibi işlerle uğraşmıştır. Büyük Buluşma, Yeşeren Düşler, Tek Türkiye, Bir Kadın Tanıdım, Hayat Devam Ediyor, Kobik Bir Aşk Hikayesi, Kaçak, Hayat Ağacı, Ulan İstanbul, Aşk Laftan Anlamaz, Ölene Kadar ve Yuvamdaki Düşman isimli dizilerde yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

2011 yılında yayınlanmış olan Hayat Devam Ediyor isimli dizinin 3 bölümünde gazeteci Burcu karakterine can vermiştir.

2013 yılında Barış Atay Mengüllü ile evlenmiştir, bu evliliğinden Baran isminde bir oğlu vardır.

BARIŞ ATAY KİMDİR: Barış Atay , 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.

EĞİTİM HAYATI: 18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış ve İstanbul'a giderek, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarını geçmiş, böylece öğrenimine burada devam etmiştir. Bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Tv bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.

SAFFET ROLÜ İLE TANINDI: Arka Sıradakiler dizisindeki 'Saffet' rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.

Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay yaparken, aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

Tiyatro Oyunları :

2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi
2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval
2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler
2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi
2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler
2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi
2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği
2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu
2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği
2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

Film ve dizileri:

2015 - Eksik (Sinema Filmi)2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)
2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)
2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)
2007 - Zincirbozan (Film)
2006 - Hacı (dizi)
2006 - Kabuk (Film)
2006 - Şöhret (dizi)
2002 - Aşk ve Gurur (dizi)

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