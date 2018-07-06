Bankalar harekete geçmişti Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom, ana ortağı Otaş'tan alacaklı bankaların şirket hisselerini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurması üzerine açıklamada bulundu.

Başvuruya dair kendilerine bilgi verilmediğini kaydeden şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"05.07.2018 tarihinde, Rekabet Kurumu'nun web sitesinde Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki %55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi için Rekabet Kurumu'na başvurulduğuna dair bir duyuru yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuru ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Bu konuda Şirketimize bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir. Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır."

Akbank, Garanti ve İş Bankası'nın Türk Telekom'daki yüzde 55'lik Ojer Telecom hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurduğu belirtilmişti.