Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 YA 322 plakalı otomobil, Ayvalık Murateli kavşağında bariyerlere çarparak zeytin bahçesine devrildi.
Kazada ters dönen otomobilde bulunan Fatma, Güllü, Gülnihal ve Fatih Kurt ile Ayhan Zengin yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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