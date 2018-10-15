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Bakan Varank'tan 'kesinti' iddiasına yalanlama!

Bakan Varank'tan 'kesinti' iddiasına yalanlama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinde geçen yıla göre yüzde 50 kesinti olduğu iddialarına ilişkin Bakan Mustafa Varank, "Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 20:27 - Güncelleme: 15-10-2018 20:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı haberlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinde geçen yıla göre yüzde 50 kesinti olduğu iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Varank, "Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret" ifadesini kullandı.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıla göre bakanlığımız bütçesinde yüzde 50 kesinti olduğu iddiası koca bir yalandan ibaret. Bugün imzaladığım Bakanlığımız 2019 bütçe teklifi 7,7 milyar lira. 2018 bütçe başlangıç ödeneğimiz ise 5,7 milyar lira idi. Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Plan'daki bağlı/ilgili kuruluşların bütçesini görmeyip uyduranlar, bakanlığımıza bir telefon açsalar gerçeği öğrenirlerdi. Ama dert başka..."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Mustafa Varank kaç yaşında? Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde d&uum

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