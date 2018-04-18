Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası

Tekirdağ'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ girişi çevre yolunda bir otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

YARALILARLA YAKINDAN İLGİLENDİ: O sırada aynı yolu kullanan İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu da kazaya şahit oldu. Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Soylu da aracından inerek kazazedelerle yakından ilgilendi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bakan Soylu, katılacağı toplantıya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.