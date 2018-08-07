Bakan Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev!

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olmasıyla, Bakanlık'ta değişim devam ediyor. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili atandı.

Ahmet Emre Bilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündeme gelmişti.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Prof. Bilgili MEB Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, Bilgili ile olan benzerliği konusunda, "Aynı yumurta ikizi gibi, umarım görevine son vermezler" demişti.