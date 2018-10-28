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Bakan Pakdemirli'den dedikodu uyarısı

Bakan Pakdemirli'den dedikodu uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına telekonferansla katıldı. Bakan Pakdemirli, yerel seçimler için uyardı kimsenin dedikodu yapmaması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 19:29 - Güncelleme: 28-10-2018 19:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda yakın bir zamanda 5 yıllık programı açıklayacaklarını söyledi. Yerel seçimde birlik vurgusu yapan Pakdemirli, partililere dedikodu uyarısı yaparak kimsenin şahsi hırsları ile hareket etmemesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı, bir otelde 2 bin 500 partilinin katılımı ile yapıldı. Toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri de katıldı. Toplantıya telekonferanslı ile bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den, teşkilata yerel seçimlerde sıkı çalışmaları konusunda uyarılar geldi.

"5 YILLIK PROGRAM AÇIKLANACAK"

Teşkilat üyelerinin, bir birini yıpratmamasını isteyen Bakan Pakdemirli, ayrıca yakında tarımda 5 yıllık programlarını açıklayacaklarını ve Ege’ye özel üretimi arttırarak, çiftçinin mutlu olmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Yerel seçimde birlik vurgusu yapan Pakdemirli, "Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir. Olmadığında şahsi hırslarımız ile hareket etmemeliyiz. ‘Ben varsam var, yoksam bu dava yok’ diye hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu. İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından bazı satır başları:

"Lütfen kendinizden başkasını rakip görmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin, kimse hakkında kötü konuşmayın. Lütfen kimse hakkında dedikodu yapmayın. Siyasette rekabet güzel ama daha fazlasına girmeyin. Ben senelerdir bunu yaptım. Bana yapılan bir şey varsa bile gülüp geçtim. Dost olmadığını bildiklerime dahi her zaman sahip çıktım, ilgilendim. Yardımcı olmaya çalıştım. Hiç hesap yapmadım bundan sonra da yapmayı düşünmüyorum. Bu davayı kişiselleştirmemiz lazım.’ Nasipse gelip Çin’den yemenden, nasip değilse ne gelir elden’ demişler. Buna da en iyi örnek benim. Seçimlerde aday adayı oldum, milletvekili listelerinde yer almadım. Sahaya indim çalıştım, sızlanmadım, ağlamadım. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz başka ülkemiz yok dedim. Benim aldığım terbiyede göreve talip olmak yok. Bakanlık görevi bana Cumhurbaşkanlığımızın takdiri ile nasip oldu. Hepimizin kalıcı görevi AK Parti üyeliği. Diğerleri gelip geçici. Rabbim bana bu görevi güle güle teslim almayı nasip etti.

"AK PARTİ’NİN SAVUNUCULUĞUNU BIRAKMAYACAĞIM"

Menderes ile başlayan Özal ile devam eden ve Recep Tayyip Erdoğan ile de halka hizmet anlamında zirveye ulaşan bu hoş sedanın devam etmesi mutlaka gerekiyor. Yoksa ittihat ve terakki yani sözde birlik ve gelişme anlamını taşıyan ama Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten zihniyetin devamı da, köşesinden bizim tökezlememizi bekliyor. İnanın üstümüzde büyük bir vebal var. Teşkilatımızın her kademesindeki kardeşimizin kapı kapı dolaşması lazım.

"BU MESELE MİLLETİN MESELESİDİR"

Bu mesele AK Parti meselesi değil, Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bu mesele milletin meselesidir’ dememiz gerekiyor. Bu doğrultuda kadın ve gençlerimizin ev ziyaretleri yapması gibi zorlu bir ev ödevi düşüyor. Bundan böyle sadece kadınlarımız değil sorumluluk hepimizin sırtında. Ben bazı illere teşkilatlarımızla buluşuyorum. AK Parti için oy istiyorum. Bunun için ‘Nasıl olur da teşkilata giderek AK Parti için nasıl oy devşirir.’ Buradan bilinsin ki ben AK Parti’nin üyesiyim, geçmişte de teşkilatta çalıştım, bundan sonra da asla ve asla AK Parti’nin savunuculuğunu bırakmayacağım. Görevim ne olursa olsun. Yakında tarımda 5 yıllık programımızı açıklayacağız. Ege’ye özel üretimimizi arttıracak, çiftçimizi mutlu ettirecek hazırlıklarımız sürüyor. En yakın zamanda da bunların müjdesini vereceğiz."

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