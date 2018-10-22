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Bakan müjdeyi verdi: Boğaza dev proje geliyor

Bakan müjdeyi verdi: Boğaza dev proje geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun açılış töreninde konuştu. Turhan, boğaza iki kıtayı birleştirecek dev bir projeye daha başlanacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 00:06 - Güncelleme: 22-10-2018 00:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye başlayacaklarını belirterek, "Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak." dedi.

Turhan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Londra metrosundan 12 yıl sonra 1875'te Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünelin Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metro çalışması olduğunu söyledi.

Türk milletinin 626 metrelik tünelin ardından yeni bir metro hattının hizmete girmesi için 143 yıl beklediğini kaydeden Turhan, "İstanbullular, 1989'da hizmete açılan 7 kilometrelik Aksaray Metrosu ile rahmetli Turgut Özal döneminde tanıştı. Oysa geride bırakılan 150 yılda dünyanın birçok metropolünde ulaşım, yer altında metrolarla sağlanmaya başlanmıştı. Açıkçası elin oğlu şehirlerin altını, üstünü demir ağlarla örerken ülkemizde havanda su dövülüyordu." diye konuştu.

İSTANBUL BOĞAZI İÇİN DEV PROJE

İstanbul'un, milletin nazarında çok büyük bir anlam ve önem taşıdığını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 00:38 Bunlar proje deyince akla hep AKP'li laz müteahhitler geliyor.....

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