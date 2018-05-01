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Bakan Berat Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve dayanışma bayramı vesilesiyle twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 11:20 - Güncelleme: 01-05-2018 11:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çalışanların 1 Mayıs bayramını kutladı. İşte albayrak'ın twitter hesabından paylaştığı o mesaj:
"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır".

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • zafer 01 Mayıs 2018 11:48 Damat firtina masallah... ama kabineye girmese daha iyi sanki.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın ailesi aslen Trabzonludur. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Berat Albayrak'ın eşi Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'dır. Berat Albayrak 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıd

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