Bakan Berat Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çalışanların 1 Mayıs bayramını kutladı. İşte albayrak'ın twitter hesabından paylaştığı o mesaj:

"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır".