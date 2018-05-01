Bakan Berat Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çalışanların 1 Mayıs bayramını kutladı. İşte albayrak'ın twitter hesabından paylaştığı o mesaj:
"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır".
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın ailesi aslen Trabzonludur. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Berat Albayrak'ın eşi Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'dır. Berat Albayrak 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıdDEVAMI »
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