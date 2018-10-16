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Bakan Albayrak'ın çağrısına onlar da katıldı!

Bakan Albayrak'ın çağrısına onlar da katıldı!

İnegöl Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Durgut "Yüzde 20 ila 30 oranında indirim uyguladık. Büyük marketlerden de bu indirimi bekliyoruz.'' diyerek çağrıya kayıtsız kalmadıklarını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 18:49 - Güncelleme: 16-10-2018 18:49

İnegöl Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Vehbi Durgut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çağrısı üzerine küçük esnaf olarak ürünlerde yüzde 20 ile 30 oranında indirime gittiklerini söyledi.

Hal yasasına değinen Durgut, "2010 yılında da bu hal yasası geldiğinde fiyatlar çok artmıştı. Uygulama doğru değil. Biz fiyatlar ne kadar düşük olursa, o kadar çok ürün satıyoruz. Sürümden kazanıyoruz, vatandaş da mutlu oluyor. Biz böyle olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Pazarcı esnafı İbrahim Yoldaş, "Bakanımızın yüzde 10 indirim çağrısına biz de esnaflar olarak kulak verdik. Ürünlerimizde yüzde 20 ile 30 arasında indirime gittik. Milletimiz ve devletimiz için enflasyonla mücadele ediyoruz. 6,5 TL olan muzun kilosunu 5 liraya indirdik. Üzümün kilosunu 6 TLden 5 TLye indirdik. Vatandaşlarımız da indirimleri görünce, olumlu tepki gösterdiler" dedi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • üyee 16 Ekim 2018 20:41 Bu ülkede üzümün kilosu tüketiciye 2,5 lirayı geçmez fiyatla satılması lazım kim şişiriyor üzümün fiyatını anlamadım fırsatçılar mı fırsatçılara göz yuman yöneticiler mi?

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