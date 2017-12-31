  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Albayrak Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti

Bakan Albayrak Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Norveç'in Hoylandsbygda limanından yola çıkarak bugün Kocaeli'de bir limana yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-12-2017 19:51 - Güncelleme: 31-12-2017 19:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkarak bugün Kocaeli Dilovası'nda bir limana yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti. 

Her yıl enerji sektöründe bir firmanın tesisinde yeni yıla girdiklerini anımsatan Albayrak, 2017'nin enerji için tarihi bir yıl olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, 2017'de enerjide birçok alanda rekorların görüldüğünü vurgulayarak, "Bu yıla da Türkiye enerji tarihi açısından önemli bir milat olan, bu yıl içinde sözünü verdiğimiz ki, elhamdülillah ülkemize ulaştı, sektörünün en büyüğü ve en son teknolojili gemilerinden biri olan, ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018’e giriyoruz." diye konuştu.

DÜNYADAKİ EN GELİŞMİŞ SONDAJ GEMİLERİNDEN...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkarak bugün Kocaeli Dilovası'nda bir limana yanaşan Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti. 

Her yıl enerji sektöründe bir firmanın tesisinde yeni yıla girdiklerini anımsatan Albayrak, 2017'nin enerji için tarihi bir yıl olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, 2017'de enerjide birçok alanda rekorların görüldüğünü vurgulayarak, "Bu yıla da Türkiye enerji tarihi açısından önemli bir milat olan, bu yıl içinde sözünü verdiğimiz ki, elhamdülillah ülkemize ulaştı, sektörünün en büyüğü ve en son teknolojili gemilerinden biri olan, ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018’e giriyoruz." diye konuştu.

''TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ''

Bakan Albayrak, madencilik alanında da bir milyon metre derinliğinde sondaj seviyesinin yakalandığını, en yüksek rakamların üç katına çıkmayı başardıklarını belirtti.

"Dolayısıyla Enerji Bakanlığı ailesi olarak tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diyen Albayrak, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 100 bin kişilik bir aile olarak gece-gündüz demeden, çok yoğun bir mesaiyle tarihi başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Cenab-ı Allah’tan temennim 2018’de başta milletimize, sonra da bakanlığımıza önemli adımların atılacağı bir yıl olur. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Tabii Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde yakaladığı ruhu, bir araya geldiğinde ne kadar büyük zaferlere imza atacağının, irade noktasında önemli adımların atıldığı günlerden geçiyoruz. Tabii, bu günlerde 15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyen, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını engellemeye çalışan içerideki ve dışarıdaki kesimlerin müdahalelerine de şahit oluyoruz. Bunun zedelenmemesi, buna ihanet edilmemesi için çok çalışacağız, her zamankinden daha fazla çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız ve inşallah ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz. Bu vesileyle, benim milletimizden Enerji Bakanlığı olarak bir beklentim var. Bizlerden dualarını esirgemesinler, bizlere dua etsinler ki inşallah 2018’de 2017’den çok daha büyük başarılara imza atalım. Bu vesileyle tüm milletimize yeni yılın hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan temenni ediyorum."    

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Albayrak Türkiye'nin ilk sondaj gemisini ziyaret etti haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • beyler beyi 31 Aralık 2017 22:29 atlmayın lan vatan hainleri türkiye sondaj arama gemisine kavuştu

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat