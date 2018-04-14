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Bakan Albayrak: Türkiye’nin ana muhalefet problemi var

Bakan Albayrak: Türkiye’nin ana muhalefet problemi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Cumhuriyete, millete, halka kastedildiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 00:05 - Güncelleme: 14-04-2018 00:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ‘‘AK Parti Türkiye’nin şah damarı demek. Ana muhalefet partisi ve başındakiler Türkiye için artık bir ulusal güvenlik sorunu olmuştur. Hapishanelerde teker teker kuyruk olmuşlar, kiminle görüşüyorlar kiminle ittifak halindeler görüyorsunuz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin, hizmet siyasetçiliği noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul belediye başkanı olmasıyla, partinin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye ile iç içe geçmiş bir söylem olduğunu vurguladı.

"AK Parti demek hizmet siyasetinde bir marka, AK Parti demek Türkiye'nin şah damarı" ifadesini kullanan Albayrak, Gaziosmanpaşa özelinde de planlanan yatırımların sıkıntısız bir şekilde tamamlanacağını, havai hatların yer altına alınması başta olmak üzere birçok yatırımın hızlandırılacağını dile getirdi.

KURTULUŞ MÜCADELESİ

Albayrak, Türkiye'nin "büyük bir kurtuluş mücadelesi" verdiğini söylediği bu dönemlerde, özellikle son günlerde bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya ve bölgede tansiyonun her geçen gün arttığına dikkati çekti.

AK Parti'nin belli bir bölgeye, bir profile hitap etmediğini ve Türkiye'yi kucaklayan bir siyaset yaptığını belirten Albayrak, "Şimdi, Cumhurbaşkanımız, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyor. Bununla bu milletin, 81 milyonun bir problemi olabilir mi, yerli ve milli diyorsak? Başka bir bayrak yok. Başka bir devlet mi? Sen başka bir millet mi öngörüyorsun? Birileri bundan rahatsız." diye konuştu.

"OKLARI NEREYE SAKLADINIZ?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin içinden geçtiği böyle bir dönemde bir probleminin kaldığını ve onun da ana muhalefet problemi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu parti ve başındaki zat, Türkiye için artık bir ulusal güvenlik sorunu olmuştur. Şimdi, görüyorsunuz. Hapishanelerde kuyruk olmuşlar, teker teker görüşmek için. Kiminle görüşüyor, kiminle ittifak halinde, hangi dili kullanıyor? Görüyoruz değil mi? Türkiye'yi bölmek isteyen, sırtını Kandil'e, PYD'ye, YPG'ye dayayan, 'terör örgütü başının posterlerini, heykellerini meydanlara asacağız' diyen yapılarla kol kola, aynı safta siyaset yapan bir ana muhalefet partisi var. Tabelaya asmış 'Cumhuriyet'. 'Atatürk'ün partisi' diyor. Mustafa Kemal Atatürk, bugün yaşasa ilk gömeceği bunlar. Sen altı ok diyorsun. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik diyorsun. Cumhuriyete kastediliyor, 15 Temmuz'da kastedildi. Sen neredeydin? Bir yerlere gizlenmiş, kumandayla zapping yapıyordun. Cumhuriyete, millete, halka kastedildiğinde, nerede bu parti? O okları ne yaptınız acaba, nerelere sakladınız?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 00:43 HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA.... NE GÜLDÜM BE GECE GECE

    CEVAP YAZ 0 6
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