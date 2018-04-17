Bahçeli'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk tepki....

MHP lideri Devlet Bahçeli "erken seçim" bombasını patlattı... Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine "Yarın Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz" dedi...

Bahçeli'nin erken seçim çıkışına hükümet kanadından ilk tepki Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirerek, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.

Bozdağ, 'Bahçeli'nin önerisine şaşırdınız mı' sorusuna ise "Ben de şimdi duydum, yeni duydum. Perde arkası bir bilgim yok. Ben de sizinle birlikte öğrendim" diyerek yanıt verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Yetkili kurullarda değerlendirilir" ifadesini kullandı.