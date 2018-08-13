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Bahçeli'den İyi Partili isme flaş çağrı: Partimize davet ediyoruz

Bahçeli'den İyi Partili isme flaş çağrı: Partimize davet ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" dedi. Arkaz, Bahçeli'nin bu davetine "Sayın Bahçeli, liderim, emri olur" sözleriyle yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 15:06 - Güncelleme: 13-08-2018 15:06

MHP lideri Devlet Bahçeli yeni Meclis'te İyi Parti'den vekil seçilen ve Bahçeli'nin elini öpmesiyle tartışma konusu olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı MHP'ye çağırdı.

Bahçeli bir grup gazetecinin daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın İYİ Parti’in kongresinde Genel İdare Kurulu (GİK) dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

MHP lideri şunları söyledi:

“İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.”

İYİ PARTİLİ ARKAZ'DAN YANIT!

Arkaz, Bahçeli'nin bu davetine "Sayın Bahçeli, liderim, emri olur" sözleriyle yanıt verdi.

Arkaz, "Sayın Bahçeli'nin emri olur, bizim için de şeref olur. İYİ Parti'ye ilişkin yorum yapmak istemiyorum. Sayın Bahçeli, abim, dostum ve liderimdir" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Poyraz Kasırga 13 Ağustos 2018 16:11 MHP ve Ülkücü hareketi mahkeme kapılarına düşüren, 700'e yakın delegenin imzası ve Ülkücülerin%80'nkn istemesine rağmen Olağanüstü kongreden kaçan, secimlerde bölücülerden bile az milletvekili çıkarılmasının tek sorumlu ve suçlusu, vefasız ve Kadirşinaslık nedir bilmeyen, tutarsız ve kararsız, ilkesiz ve ülküsüz, ferasetsiz ve basiretsiz, vede ömrünü davasına adamış nice gerçek dava adamları Ülkücüleri partiden dışlayıp ve yapıcı birşekilde özeleştiri yapan tüm Ülkücüleri küstüren bu zevat'ın yanında olmak gerçek dava adamı bir Ülkücüye ar ve zul gelir.... Ben 38 senemi verdiğim o kutsal davanın naçizane bir neferi olarak MHP'nin başında bu zevat olduğu müddetce asla ne Oy'um nede MHP'ye düşmeyecektir ve senelerce verdiğim tüm emek ve hertürlü desteği o zevat'a HARAM ediyorum..

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