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Bahçeli'den 'beka sorunu değil zeka sorunu' diyen İnce'ye sert yanıt

Bahçeli'den 'beka sorunu değil zeka sorunu' diyen İnce'ye sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beka sorunu değil, zeka sorunu" diyen CHP'li Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Bahçeli, "Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah akşam konuşan çarkıfeleklerin işidir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 14:14 - Güncelleme: 24-01-2019 14:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli'nin hedefinde “Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunu" diyen Muharrem İnce vardı.

31 MART BEKA SEÇİMİDİR
Teşkilatlara ve adaylara 31 Mart seçimleri için "beka" uyarısı yapan Bahçeli, "Zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi kendimizden şüphe ederdik. Kimin ne söylediğinin önemi yok, 31 Mart beka seçimidir." dedi.

BEKA HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR
"Önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önündedir. Beka yoksa ne yapalım belediyeyi ne yapalım siyaseti" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"AKLI İNCELMİŞ BİR ZAVALLI"
"Aklı incelmiş bir zavallıya göre yerel seçimleri beka olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay denzsiz vay! Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah akşam konuşan çarkıfeleklerin işidir."

GÜVENLİ BÖLGE VE MENBİÇ
Güvenli bölgenin kesinlikle Türkiye'nin kontrolünde olması gerektiğini söyleyen Bahçeli, güvenli bölge tartışmaları ve Menbiç ile ilgili olarak şu açılamayı yaptı:

"Türkiye'ye karşı güvenli bölge oluşturmak isteyenler gaflet ve dalalet içerisindedir. Türkiye hiçbir güç odağından müsaade istemeyecektir. Biz onuruna düşkün bir ülkeyiz. Hiçkimse fıtrat değişti sanmasın, kan yine o kandır. Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. 31 Mart beka seçimidir. Türk milletinin bekası da ebediyete kadar güvencede kalacaktır. 31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir.''

BU YOLDAN DÖNERSEK NAMUS BİZLERE AR OLSUN
9 Şubat'ta MHP'nin 50. yıldönümünü çok görkemli bir şekilde kutlayacaklarını belirten Bahçeli, "Biz bu yoldan dönersek namus bizlere ar olsun" dedi.

"Herhangi  pazarlık sürecine dahil olmaksızın mücadele ise mücadele bedel ise bedel ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" ifadelerine yenr veren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK
"Hem tarih yazıyor hem de yazılan tarihe şahit oluyoruz. Yerel seçimleri de bu şekilde kavrıyoruz. Ülkemiz yeni bir hükümet sistemine geçti. Bu geçişi planlayan Cumhur İttifakı onay veren millettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. İçinde olduğumuz bir hükümet sisteminin güçlenmesini istemek tutarlılık ve doğru bir siyasetin tezahürüdür. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 15:42 beka sorunu yaşayanlar erdoğan ve bahçelidir.seçimde bunların partilerine oy vermeyin.siyasettei bekalarının sonlanmasını hızlandırın.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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