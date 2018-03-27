Bahçeli'den AB resti: Evli evine köylü köyüne

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AB'ye üyelik konsunda "Gerçekte AB üyelik kapısı Türkiye'ye sonuna kadar kapatılmıştır. AB üyeliği Türkiye için bir kimlik, varoluş sorunu değildir. Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak uydu devlet değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Evli evine köylü köyüne gider Ankara tam bağımsızlıkla geleceğini kurar." açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur.

Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz. Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile.

MHP, milli duruşu ile gönüllere girmiş, millete beka hedefi ile Türklüğün ana çatısı olmuştur. MHP duruşunu şuurla göstermiş tavrını ve tercihini bir kez daha çok net ifade etmiştir.

Türk milleti eşittir, MHP'dir. Önce ülkem ve milletin sonra partim ve ben ahlakı ile yola çıkanların bunun hilafına hareketi varlık nedenleri inkar anlamına gelecektir. Bu uğurda gerekirse koşa koşa ölüme yürürüz.

Güney sınırlarımız boyunca devam eden terörle mücadele sonuna kadar desteklediğimiz milli bir yükseliş halidir. Bundan çark etmek yoktur.