Bahçeli'den 4'lü ittifak için ilk yorum

Bahçeli, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti arasındaki ittifak anlaşmasına ilişkin, "İttifaka alerjisi olanlar zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna geldiler, hayırlı olsun" dedi

Bahçeli şunları söyledi:

Yasal zeminde yapılmasının demokrasi için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştim. Zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma kararı aldı. Hayırlı olsun. Ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. İttifak kavramını ortaya attığımız zaman, hazine yardımı için yaptığımızı söyleyen köşe yazarları bu süreci iyi takip etsinler.