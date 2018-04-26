Bahçeli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Abdullah Gül'e teklif etmiş

Türkiye günlerdir Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağını konuşuyor. Abdullah Gül'ün adının geçtiği günden beri en sert tepkiyi MHP Lideri Devlet Bahçeli gösterdi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı'nı "hazmedemeyenlerin" Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine "çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" yürüttüğünü öne sürdü Gül'le ilgili ağır ithamlarda bulundu. Abdullah Gül projesini bir FETÖ ve PKK projesi gibi sunan Bahçeli, meğer 2014'te Abdullah Gül'e bizzat adaylık teklif etmiş.

BAHÇELİ GÜL'E ADAYLIK TEKLİF ETMİŞ: 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ortak adaylık teklifi götürdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÜL TEKLİFİ REDDEDİNCE EKMELEDDİN İHSANOĞLU DÜŞÜNÜLDÜ

Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre; 2014 yılındaki seçimlerde Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İhsanloğlu’ndan önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e muhalefetin ortak adayı olması konusunda teklifte bulundu. Ancak Gül’ün bu teklifi reddetmesi üzerine Bahçeli aynı teklifi Ekmeleddin İhsanoğlu’na götürdü. Bilindiği gibi Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’a karşı CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak gösterilmişti.

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“Sayın Gül bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir. Sayın Gül, Pensilvanya’nın tezgâhına düşmeyi nasıl göze almıştır” diyerek ağır ithamlarda bulunan Bahçeli’nin, o zaman sert muhalefet sergilediği Erdoğan’a karşı önerdiği isim Ankara kulislerinde konuşuluyor. Buna göre ana muhalefet CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu yerine Abdullah Gül olacaktı.

GÜL'E AĞIR İTHAMLAR

Bahçeli'nin daha dün Twitter'dan yaptığı sert açıklamalar şöyle devam etti: FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. Sayın Erdoğan'ın 2007 yılı Nisan ayında 'kardeşim' açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?

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