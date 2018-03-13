Bağdat yönetiminden IKYB'yle ilgili flaş karar!

Bağdat yönetimi tartışmalı referandum öncesi başlattığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne uluslararası uçuş yasağını kaldırdı.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. İbadi, Kürt Bölgesel yönetimindeki limanlar kontrolümüz altında olacak dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne uluslararası uçuşlar Perşembe günü başlayacak.

BAĞDAT VE IKYB ARASINDA GÖRÜŞME: Irak hükümeti ile IKBY heyetleri de Bağdat ile Erbil arasındaki ekonomik ihtilafı çözmek üzere Erbil'de görüşme gerçekleştiriyor.