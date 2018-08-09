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Bağcılar'ın yeni logosu vatandaşlar tarafından belirlenecek

Bağcılar'ın yeni logosu vatandaşlar tarafından belirlenecek

İSTANBUL - BAĞCILAR Belediyesi ,ilçeyle özdeşleşecek yeni logosunu Türkiye'nin bütün vatandaşlarına açtığı 'Bağcılar Logosunu sen tasarla' yarışmasıyla belirleyecek. Logonunun, ilçenin tarihi, sosyo-kültürel yapısına uygun olması ve akılda kalıcı özgün bir tasarım olması isteniyor.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 02:00 - Güncelleme: 09-08-2018 02:00

BAĞCILAR Belediyesi, ilçeyle özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değere uygun ve akılda kalıcı görsellikte özgün bir logonun tasarlanıp hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor. “Bağcılar Logosunu sen tasarla” isimli yarışma seçici kurul üyelerinin yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına açık. Kurul tarafından belirlenecek 6 logo ödüllendirilecek.

“Gelecek seçim için değil gelecek nesil içi belediyecilik” sloganıyla özgün ve örnek projeleriyle ilçeyi İstanbul’un cazibe merkezi haline getiren Bağcılar Belediyesi, kendisini dünya çapında yansıtacak bir logo tasarım yarışması düzenliyor. “Bağcılar logosunu sen tasarla” isimli yarışmanın seçici kurulunda 4 akademisyenin yanında sanatçı Hasan Kaçan da bulunuyor. Yarışmaya seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

LOGO, BAĞCILAR'IN KİMLİĞİNİ İFADE EDECEK

Bağcılar ilçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Bağcılar’ın ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Bağcılar Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması bekleniyor. Ayrıca Bağcılar’ın üç temel değeri olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam” kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” özellikleri, tasarlanacak logoya yön vermesi gerektiği belirtildi.

“BAĞCILAR’I MODEL OLUŞTURACAK MARKA HALİNE GETİRMENİN EN ÖNEMLİ ADIMI”

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bağcılar Belediyesi'ni kurum olarak yansıtan, ilçeyle özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Bağcılar Belediyesi logo tasarım yarışmasıdır. Bağcılar’ın kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Bağcılar’ı model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin de kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda logo yarışması ile hem sanatçı ve tasarımcıları hem de yetenekli kişilerle halkı yeni logoyu belirleme sürecine dahil ederek, Bağcılar kimliğinin yenilenip gelişmesine en geniş katılım ve katkının sağlanması amaçlanmaktadır” denildi.

“6 KİŞİNİN ÖDÜLLENDİRİLECEĞİ YARIŞMADA BİRİNCİYE 25 BİN TL VERİLECEK”

Tasarımların mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya Corel Draw grafik tasarım programları ile çizileceği elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımların kabul edilmeyeceği ifade edildi. Her katılımcı en fazla 3 farklı tasarımla yarışmaya katılabilecek. Ayrıca tasarımcılar, her bir tasarımın hikayesini Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı fontu ile bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek şekilde yazacak. Logo.bagcilar.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 2 Eylül Pazar günü sona erecek. Birinciye 25 bin TL verilecek yarışmada seçici kurul tarafından belirlenmiş ilk 6 logonun tasarımcısı ödüllendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi logo.bagcilar.bel.tr adresinden öğrenilebilir.

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