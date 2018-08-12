Baba-oğul silahlı kişilerce darp edildi

Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil geri manevra yaparken astsubay olduğu iddia edilen bir kişiye hafif şekilde çarptı. Bunun üzerine esnaf baba ve oğlu ile 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar beylik tabancalarını çıkararak baba ve oğlunu kovaladı. Daha sonra bir iş yerine sığınan baba ve oğlunun kafasına tabanca dayayan şahıslar iki kişiyi darp etti. Darp edilen baba ve oğlu şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.