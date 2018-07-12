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Aynı aileden 3 kişi ölmüştü! İşte Emrah Serbes'in cezası

Aynı aileden 3 kişi ölmüştü! İşte Emrah Serbes'in cezası

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk aşamada suçu üstelenen arkadaşı ise 1 yıl hapis cezası aldı.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 15:55 - Güncelleme: 12-07-2018 15:55

Trafik kazasında aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in cezası belli oldu. Mahkeme, Serbes'e 13 yıl 4 ay yıl hapis cezası verdi. 

Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru ise 1 yıl hapisle cezalandırıldı.

Serbes hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Savcılık, Serbes'in arkadaşı Kenan Doğru için de TCK'nın 270. maddesi gereğince "suç üstlenmek"ten 2 yıla kadar hapis cezası istemişti.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ
İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Eyyy Adalet nerdesin.??????? 12 Temmuz 2018 16:32 Ceza çok az,ancak Sinan Çetinin oğlu Rüzgar Çetin serbest kaldı,tatil yapıyor sağda solda,kavgaya karışıyor.bu nedir peki.İkisinde de alkol var,ikisinde de kasıt yok,...

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