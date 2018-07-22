Aydın'dan tehdit gibi adaylık açıklaması

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yurt genelindeki teşkilatlardan gelen peş peşe istifa haberlerinin ardından bugün de Genel Başkan Meral Akşener'in katıldığı toplantıda tartışma yaşandığı ve bazı isimlerin istifa ettiği belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise yaptığı açıklamada "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.