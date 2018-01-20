Avşar'dan Gupse Özay'a: Bu çocuk sana niye bakıyor?

Star TV ekranlarında program yapan Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu kadın komedyen Gupse Özay oldu. Avşar kızı, sorularıyla Gupse'yi terletti.

AÇIKÇA SORDU: SANA NİYE BAKIYOR?

Hülya Avşar konuk ettiği Gupse Özay'ı ilişki yaşadığı Barış Arduç hakkında sorular sorarak terletti. Avşar kızı, Barış hayranlarının en çok merak ettiği açık açık sorunca ekran başındakiler şoke oldu. Gupse, Avşar kızının "Sana niye bakıyor?" sorusunu gülerek yanıtlayıp bir kez daha "Helal olsun" dedirtti.

"BARIŞ'I KISKANMIYORUM"

Gupse Özay, Barış Arduç'un kendisini tercih etmesiyle alakalı olarak "Genelde yakışıklı erkekler çok kıskanılır. Ben onu kıskanmıyorum. Kendime güveniyorum. Sanırım onu çeken de o" diyerek cevap verdi.

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