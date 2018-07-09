Avrupa Yakası ne zaman başladı kaç bölüm sürdü- ne zaman bitti?

Avrupa Yakası ne zaman başladı, ilk bölüm hangi yılda yayınlandı ve Avrupa Yakası kaç bölüm sürdü soruları hala birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Avrupa Yakası'nın ilk bölümü 11 Şubat 2004 yılında yayınlandı ve 190 bölüm sürdü. Avrupa Yakası 6 sezon devam etti. Dizi Nişantaşı`nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ve Avrupa Yakası dergisi çalışanları ile onların yakınlarının komik öyküsünü anlatıyordu.

AVRUPA YAKASI NEDEN BİTTİ: Levent Üzümcü, Avrupa Yakası dizisinin bitmesiyle ilgili olarak "Herşeyin bir sonu var. İnsanın ömrü bitiyor Allah aşkınıza" diye konuşmuştu. İşte dizinin Cem'inden Avrupa Yakası hikayesi...

ASLINDA 200 BÖLÜMÜ AŞACAKTIK AMA

"Veda hüzünlü oldu mu?"sorusuna ise Levent Üzümcü, "Çok fazla olmadı diyebilirim. Yani herkeste bir burukluk vardı ama artık biteceği biraz belli olmuştu" dedi. Dizinin tadında bırakmak amaçlı bitirilmediğini söyleyen Levent Üzümcü, "Artık millet doydu. Öyle söylenilebilir. Herkes doydu. Bunu yapmak istemediler. O yüzden de bitti. Diyorum ya işte ömür bitiyor Allah aşkınıza!" şeklinde konuştu. 190 bölüm çekilen Avrupa Yakası'nın aslında 13 bölüm daha çekilmesinin planlandığını belirten Üzümcü, "Bu sene ekonomik kriz dolayısıyla 13 bölüm eksik çektik. Yoksa 200'ü aşacaktık" ifadesini kullandı.

CEM'İN KARİZMASI ÇİZİLDİ: Levent Üzümcü, Avrupa Yakası dizisinin başlarında, oynadığı Cem karakterinin daha farklı olduğunu söyleyerek "Karakterde bir değişiklik oldu. Daha karizmatik bir adamdan daha karizması çizilmiş bir adama doğru gitti Cem" şeklinde konuştu.

Karakterinin değişmesinden herhangi bir sıkıntı duymadığını da ifade eden Üzümcü, "Ben aktörlüğe, hani çok karizmam çizilsin, çizilmesin durumuna bakmıyorum. Benden istenilen neyse, sonuçta bir para kazanıyorum bu işten. Yapabiliyorsam ne mutlu. Yapamayanlar var. Onlar ne yapsın? Bir de şöyle yap denildiğinde yapamayıp elinden gelmeyenler var. En azından o durumda değilim. Onu da yapabiliyorum bunu da yapabiliyorum" diye konuştu.