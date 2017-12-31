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Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye açıklaması!

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye açıklaması!

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kariamo, "Türkiye, Finlandiya için siyasi açıdan son derece önemlidir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 17:00 - Güncelleme: 31-12-2017 17:00

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kariamo, ikili ilişkileri ve Türkiye'ye dair izlenimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'daki görevine geçen yıl eylül ayında başlayan Kariamo, "Türkiye'ye darbe girişiminin ardından geldim. Geçen yıl istisnai bir yıldı ve bu durum çalışmalarıma çok yansıdı. Ülkedeki durum elbette farklıydı. Yalnızca ben değil, ülkedeki bütün büyükelçiler siyasi durumu takip ederken çok yoğundu." diye konuştu.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi olarak bölgesel gelişmeleri, Irak, Suriye ve göç akını konularını da takip etmekle görevli olduğunu söyleyen Kariamo, Türkiye'ye geldiğinde hızlı bir başlangıç yaptığını belirtti.

Kariamo, "Türkiye, Finlandiya için siyasi açıdan son derece önemlidir. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de Finlandiya gibi bir ülke için göreceli olarak büyüktür. Buraya atandığım için çok mutluyum. Burada, bu ülkede olmak istedim." diye konuştu.

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Kariamo, iki ülkenin yüzyıllara dayanan tarihi bir dostluğa sahip olduğunu, "Dillerimiz arasında da ortak noktalar var. Dil yapısı ve bazı kelimeler aynı. Örneğin ‘kalabalık’ kelimesinin okunuşu ve anlamı aynı. Ayrıca bilimsel bir kanıt olmasa da çok eski zamanlarda, bir yerde bir arada olduğumuz ve daha sonra farklı yönlere gidip yerleştiğimiz inancı çok kuvvetli." sözleriyle anlattı.

Türkiye'nin Finlandiya halkının çok sevdiği bir tatil yeri olduğunu söyleyen Kariamo, Alanya'da çok sayıda Finlandiyalının yaşadığını kaydetti.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Trabzon gibi birçok yeri ziyaret ettiğini ve hepsinin kendine özgü güzelliklere sahip olduğunu belirten Kariamo, "Büyükelçi olarak Türkiye'ye gelmeden önce de İstanbul'un büyüleyici bir dünya başkenti olduğunu düşünürdüm." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • xtr 31 Aralık 2017 21:10 Bu açıklama ile eminim şişe şişe şişmişizdir !

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