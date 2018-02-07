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Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

AB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB zirvesi 26 Mart'ta Varna'da yapılacak. Görüşmenin, aynı zamanda ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğinin belirlenmesine de hizmet edeceğine işaret edildi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 20:55 - Güncelleme: 07-02-2018 00:25

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı.

VARNA DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Buna göre, Juncker, Tusk ve ülkesinin AB Dönem Başkanı olması nedeniye Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Erdoğan ile görüşecek.

25 MAYIS'TAKİ TOPLANTI HATIRLATILDI

Mektupta liderler, geçen yıl 25 Mayıs'ta Erdoğan, Tusk ve Juncker arasında Brüksel'de yapılan toplantıyı hatırlatarak, sonrasında da ulaşım, ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve dış politika gibi konularda üst düzey görüşmeler yapıldığını anımsattı.

ÇALIŞMA YEMEĞİ OLACAK

Türkiye'nin AB üyesi ülkeler ile geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle karşılandığına yer verilen mektupta, liderler arasındaki görüşmenin 26 Mart'ta çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda AB Konseyi Başkanlığının mutabık kaldığı bildirildi.

Mektupta, söz konusu görüşmenin ortak çıkarların belirlenmesi ve Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması açısından iyi bir fırsat olduğuna değinilerek, görüşmenin, aynı zamanda ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğinin belirlenmesine de hizmet edeceğine işaret edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Akil 06 Şubat 2018 22:38 Biz ab ye girmeyi istemiyoruz hepsi iki yüzlü

    CEVAP YAZ 6 9
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