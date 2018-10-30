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Avrupa Birliği üyesi 8 ülkeden Rusya'ya çağrı

Avrupa Birliği üyesi 8 ülkeden Rusya'ya çağrı

Avrupa Birliği üyesi 8 ülke, Rusya'ya Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yapılması planlanan seçimlere son vermesi çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 23:33 - Güncelleme: 30-10-2018 23:33

Avrupa Birliği (BM) üyesi 8 ülke, Rusya'ya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 11 Kasım'da düzenlenmesi planlanan ''yasa dışı ve sözde seçimlere'' nüfuzunu kullanarak son vermesi ve ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısı yaptı.

İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, İsveç, İtalya, Belçika ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki gelişmelerin görüşüleceği toplantı öncesi ortak bir açıklamada bulundu.

AB üyesi 8 ülke, açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların 11 Kasım'da ''yasa dışı ve sözde seçim'' düzenlemesini kınadı.

Uluslararası topluma Donbas'taki ''yasa dışı'' seçimler karşısında birlik olma çağrısı yapan ülkeler, Rusya'ya da nüfuzunu kullanarak "yasa dışı ve sözde seçimlere" son vermesi ve ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 00:18 Rusya gerçekten çok bencil bir ülke bence kimsenin bağımsızlığını kabul etmiyor.

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