Avcılar'da dondurma fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.