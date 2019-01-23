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AUZEF sonuçları OYS giriş sonuç sayfası 1. dönem final sorgulama

AUZEF sonuçları OYS giriş sonuç sayfası 1. dönem final sorgulama

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. İstanbul Üniversite'si bünyesinde olan ve açıktan eğitim veren AUZEF final sınavı 19-20 Ocak'ta yapıldı. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır? Daha önceki sonuçları 15 iş günü içinde açıklayan AUZEF sonuçları şubat ayının ilk haftasında açıklanabilir.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 17:20 - Güncelleme: 23-01-2019 17:20

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu İstanbul Üniversitesi'nde açıktan okuyan öğrencilerin gündeminde. 19-20 ocak tarihinde 2 oturumla yapılan AUZEF final  sınavı sonuçları en geç 15 iş günü içinde şubat ayının ilk haftasında açıklanacak. AUZEF sınav sonuçları TC numarası ile sorgulanacak. 

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: AUZEF sınav soru ve cevapları bir iki gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Soru ve cevaplara http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı girerek ulaşabilirsiniz. AUZEF sınav sonuçlarının ise şubat ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN: AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavlarının 16- 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

AUZEF NEDİR: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

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