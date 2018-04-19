ATM'de bununla karşılaşırsanız dikkat

Türkiye’de kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Türkiye kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojiler, Türkiye’yi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi.'' dedi

Canko: ''Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.



BKM, POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun. ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.

PARANIZ SIKIŞIRSA

Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM’de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. ATM’de şifrenizi girerken dışarıdan görünmemesine özen gösterin.

Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol ederek tarafınızca yapılmayan ya da hesabınıza yansımayan işlem tespit etmeniz durumda hemen bankanızla irtibata geçin.

Alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini yazarak siteye giriş yapmaya özen gösterin.

İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin.

Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya “Tebrikler ödül kazandınız!” diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun ve bilgilerinizi asla paylaşmayın.