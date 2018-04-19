  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

ATM'de bununla karşılaşırsanız dikkat

ATM'de bununla karşılaşırsanız dikkat

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri, dolandırıcılıklara karşı daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-04-2018 20:10 - Güncelleme: 19-04-2018 20:10

Türkiye’de kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Türkiye kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojiler, Türkiye’yi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi.'' dedi

Canko: ''Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

BKM, POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun. ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.

PARANIZ SIKIŞIRSA

Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM’de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. ATM’de şifrenizi girerken dışarıdan görünmemesine özen gösterin.

 Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol ederek tarafınızca yapılmayan ya da hesabınıza yansımayan işlem tespit etmeniz durumda hemen bankanızla irtibata geçin.
Alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini yazarak siteye giriş yapmaya özen gösterin.

İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin.

Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya “Tebrikler ödül kazandınız!” diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun ve bilgilerinizi asla paylaşmayın.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ATM'de bununla karşılaşırsanız dikkat haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro