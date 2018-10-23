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Atatürk ile ilgili kısa şiirler 3 kıtalık-4 kıtalık şiir derlemesi

Atatürk ile ilgili kısa şiirler 3 kıtalık-4 kıtalık şiir derlemesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sadece sayılı günler kala öğrenciler 29 Ekim töreninde okumak için en güzel 29 Ekim şiirlerini ve Atatürk şiirlerini araştırmaya başladı. 29 Ekim'e özel en güzel kısa- uzun 4 kıtalık ve 3 kıtalık Atatürk şiirleri sayfamızda.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 11:30 - Güncelleme: 23-10-2018 11:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yine öğrenciler törenlerde okumak için ya da ödev olarak kendilerine verilen 29 Ekim şiirlerini ve Atatürk şiirlerini araştırmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanının 95. yılında okunacak en güzel 29 Ekim şiirleri, Atatürk şiirleri sayfamızda olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla hatırlatılacak. Okulların yanı sıra evler ve iş yerlerinin balkonlarında da Türk Bayrağı dalgalanacak. Okullarda organize edilecek etkinliklerde ise cumhuriyet ruhunu yansıtan şiirler okunacak. Etkinliğin en güzel şiirini okumak isteyen öğrenciler, günler öncesinden araştırmalara başladı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu anımsatan 'Cumhuriyet Şiirleri'

Yaşasın Cumhuriyet Şiiri

Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür, 
Demokrasi ürünüdür, 
Atatürk'ün eseridir, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi, 
Vatanımın neşesi, 
Kucaklıyor herkesi, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu, 
Türk'ün sesi duyuldu, 
Törenlerle kutlandı, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata'm.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
Cumhuriyet Güneşi Şiiri

Cumhuriyetten önce,
Köle gibiydi millet.
Sade bir tek kişinin,
Emrindeydi memleket.

Yoksulluk, bilgisizlik,
Sardı dört yanımızı.
Yaşardık, dişimize
Takarak canımızı.

Düşmanlar da üstelik,
Saldırınca vatana.
Başkaldırdı Atatürk,
Yurdumuzu satana.

Toplanıp etrafına,
Dünyaya ateş açtık.
Dört yıl yokluk içinde,
Kahramanca savaştık.

Nihayet temizlendi,
Yabancılardan vatan.
Cumhuriyet güneşi,
Parladı işte o an.

Onun ışıklarıyla,
Kavuştuk hürriyete.
Her gün bir bayram etsen
Azdır cumhuriyete.

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