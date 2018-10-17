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Atatürk düşmanına asker selamı verdirten polise soruşturma!

Atatürk düşmanına asker selamı verdirten polise soruşturma!

KOCAELİ’nin Dilova ilçesinde, Atatürk büstüne küfür eden şahsa büstün önünde asker selamı verdirten polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 22:11 - Güncelleme: 17-10-2018 00:35

KOCAELİ’nin Dilova ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişi polisi harekete geçirmiş iki şahıs da gözaltına alınmıştı. Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Yusuf Saba, düzenlenen operasyonla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. Yusuf Saba ve görüntüyü çeken H.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntülerde Saba'ya tekme atan polis memuru A.Ş. hakkında da soruşturma başlatıldı. Polis memuru A.Ş. hakkında 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli taciz yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır” demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Bilir Kişi 16 Ekim 2018 23:42 Polisin yaptığı tam bir sorumsuzluk. Attığı o tekme yarın kendisine bomba olarak geri döner.

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