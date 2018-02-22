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Ataşehir'de bomba paniği! Herkes sokağa döküldü

Ataşehir'de bomba paniği! Herkes sokağa döküldü

İstanbul Ataşehir'de uzun süredir evine gelmeyen şahsın dairesinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:34 - Güncelleme: 22-02-2018 16:34

Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede "bomba" olduğu ihbarı polis alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Çevredekiler sokaktaki araçlarını çekerek uzaklaştırdı. Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu.

EVDE POMPALI TÜFEK BULUNDU
Polisler evde yaptıkları aramada pompalı tüfek de buldu. Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi. Polisin emniyet şeridini kaldırmasının ardından bina sakinleri dairelerine döndü.

KOMŞU EVDE ŞÜPHELİ PAKET GÖRDÜ
Kayışdağı İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'ta beş katlı binanın beşinci katında oturan bir kişi komşularına uzun süre gelmeyeceğini söyleyerek bir süre önce evden ayrıldı. Bu sırada yan dairede oturan bir vatandaş evin içinde şüpheli bir paket olduğunu gördü.

POLİSE İHBAR ETTİ
Durumu polisi ihbar edilirken, tüm mahalleli sokağa döküldü. Polis ekipleri sokağa trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Vatandaşların endişe dolu bekleyişi devam ederken, paniğe neden olan şeyi bir saat olduğu belirlendi.



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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 16:52 Halk Sağlığına Saldırıdır! Tabip Odası'dan açıklama: Kapatılacağı belirtilen hastanelerin kapatılmaması için hukuki süreç başlattı.

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