At alma bahanesiyle dolandırılan genç kız, canlı yayına çıkıp yardım istedi

TV8 ekranlarında yayınlanan programa katılan 26 yaşındaki Sevgi Asan anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

YARIŞ ATI ALMA BAHANESİYLE DOLANDIRILDI

Aynı mahallede büyüdüğü çocukluk arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia eden Asan, arkadaşının kendisini yarış atı alma bahanesiyle 70 bin lira dolandırdığını söyledi. Asan, "Arkadaşım bir gün beni aradı. Ve bana birat bulduğunu söyledi. Ata el konulacağını söyledi. Ondan öncesinde atın masraflarını karşılamamızı istedi. Bizden ilk etapta 12 bin lira aldılar. Sonrasında her ay düzenli olarak para gönderdim" dedi. Hikayenin ilginç olan tarafı ise dolandırıcının Sevgi Asan tarafından yıllar önce boğulmaktan sonra anda kurtarılmış olması.

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