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Asuman Dabak kimdir hastalığı ne Asuman Dabak son durumu

Asuman Dabak kimdir hastalığı ne Asuman Dabak son durumu

Asuman Dabak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Asuman Dabak'ın hastalığı ne soruları merak konusu oldu. Acilen ameliyata alınan ünlü ve başarılı oyuncu Asuman Dabak sevenlerini korkuttu. Lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acilen ameliyata alınan Asuman Dabak'ın son durumu ne doktoru açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 16:10 - Güncelleme: 05-03-2018 16:10

Asuman Dabak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Asuman Dabak'ın hastalığı ne soruları merak edildi. lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acilen doktoru tarafından ameliyata alınan ünlü oyuncunun son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı:

ASUMAN DABAK HASTALIĞI NE: Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Dabak, kararın kendisine açıklanmasının ardından takipçileriyle şu paylaşımı yaptı:

“Çok sevgili yol arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm dostlarıma ve sevenlerime ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum”

ASUMAN DABAK KİMDİR: Asuman Dabak kimdir, Oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Asuman Dabak ; 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.

Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi.

2006’da Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu.

2007 yılında yakalandığı “rahim kanseri” hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle aoyuncu “taşıyıcı anne”lik için yasal yolların açılmasını istiyor.

Asuman Dabak, Çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlidir. Dabak’ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı.

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