Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever evlendi

Bir süredir beraber olan oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel ile Savaş Yurtsever dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. Çiftin Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti. Seda Sayan, Alişan, Safiye Soyman ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.