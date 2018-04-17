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ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN göreve hazır

ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN göreve hazır

ASELSAN, gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek yeni özgün ürünlere imza atıyor. ASELSAN, yakın zamanda duyurduğu ve ilgiyle karşılanan KORHAN silah kulesi için görev bekliyor.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 13:54 - Güncelleme: 17-04-2018 13:54

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) bir dizi yeni ürününü tanıtan ASELSAN, geçen sürede bu ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Şirketin fuarda en dikkat çeken ürünlerinden KORHAN silah kulesi de bu sürede hazır hale getirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen KORHAN'ın üretimi için ihtiyaç ve tedarik makamlarının kararları bekleniyor.

ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

MİLLİ DONAMIM VE MÜHİMMAT
KORHAN, muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri teknolojik olanaklardan yararlanarak karşılamak üzere geliştirdi.

Yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan KORHAN, kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor. 

Sistemde, ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu top Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretiliyor. KORHAN, herhangi bir dışa bağımlılık olmaksızın Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor.

TEHDİT TİPİNE UYGUN MÜHİMMAT SEÇİMİ
ASELSAN tarafından geliştirilen otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması sayesinde tehdit tipine uygun mühimmatın seçilerek atılmasına imkan tanıyan sisteme, zırh delici, antipersonel, hava hedeflerine yönelik ya da tahrip edici nitelikteki mühimmatlar harekat ihtiyaçlarına göre yüklenebiliyor.

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KORHAN'A GÜÇ KATAN YENİ DONANIMLAR
ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatılan KORHAN, aynı zamanda müşterek görev icra edeceği unsurlarla eş güdüm sağlanması için komuta kontrol ağı içinde görev icrasına yönelik tüm yetenekleri barındırıyor.

KORHAN, üzerindeki keskin nişancı yeri tespit sistemi sayesinde özellikle meskun mahallerde ateş altında kaldığı durumlarda tehdidin yönünü tespit ederek otomatik yönlenerek tehdidi etkisiz hale getirebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • 223 17 Nisan 2018 15:35 Adamlar 10 sene önce milli uçak dedi ve geçende fuarda ancak maket yaptılar :))) mAKet

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