ASAL hesabım var nasıl aktive edebilirim?

PTT, Türkiye genelindeki 4 bin 500’ü aşkın işyeriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor! Millî Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından askerlere yapılan iaşe bedeli PTT tarafından ödenmektedir. İaşe bedeli almak için Pttkartlar da kullanılabilir, bu kartlar aracılığıyla Pttmatikler ve tüm banka ATM’lerinden para çekilebilir.

İaşe bedelini PTT’lerden alabilmek için ASAL hesap aktivasyonu yapmak gerekmektedir. Bu işlem için geçerli bir kimlik belgesi ve kimlik belgesi fotokopisi yeterli olmaktadır. Hesap Açma Formu’nu doldurarak işleminizi yaklaşık 5 dakika içinde tamamlayabilirsiniz.