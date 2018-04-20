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Arnavutluk Başbakanı'ndan tokat gibi 'FETÖ' yanıtı!

Arnavutluk Başbakanı'ndan tokat gibi 'FETÖ' yanıtı!

MİT’in Kosova’daki operasyonundan sonra balkan kamuoyunun meşgul eden FETÖ meselesi hakkında son değerlendirme Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan geldi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 17:39 - Güncelleme: 20-04-2018 17:39

Arnavutluk Ulusal Medyalarından olan Vizion Plus kanalında yayınlanan Real Story Programında konuk olan Başbakan Edi Rama’ya MİT’in operasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan yakınlığı da soruldu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı aşikar olduğunu ve bunu herkes bildiğini ifade eden Rama konuşmasının devamında, "Türkiye Arnavutluk’un stratejik ortağıdır. Türkiye ile olan ilişkilerimiz de herkes tarafından iyi biliniyor" şeklinde konuştu.

TALEP GELİRSE NE OLACAK?

Kosova’daki operasyona benzer Arnavutluk’a da bir talep gelirse cevabı ne olacağını sorulan Rama şöyle konuştu:

"Bu konu ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı ile olan konuşmamız doğrudan, şeffaf ve kardeşlik çerçevesindedir. Bu konu hiç bir zaman baskı konusu olmamıştır. Demokratik ve yasal düzenini şiddete başvurarak yıkmaya çalışan bu ağ  için onun endişesi tamamen dayanaklıdır. Bu konu tehdit yok diye siyah beyaz bir duruş sergilenemez. Düşünceme göre bu ağa çok özel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Burada ülkemizde olup da başka ülkeleri tehdit eden kişilerden bahsetmiyoruz. Burada kendi ülkemiz için bir tehdit olabilecek şahıs veya güçlerden bahsediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • A. Kar 20 Nisan 2018 18:49 İzmirde Belediye Başkanlığını layıkıyla yapamayan birisi Cumhurbaşkanı adayı oluyorsa, bu ülke batar.

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