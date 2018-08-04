Arkadaşlarının ulaşamadığı Tuğba, evinde ölü bulundu

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kosava Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Sarıdeniz'in arkadaşları, telefonla arayıp, ulaşamayınca evine gitti.
Zili çalan arkadaşları, kapıyı çalan olmayınca şüphelenip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla kapısını açıp girdiği evde, Sarıdeniz hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri, Tuğba Sarıdeniz'in öldüğünü belirledi.
İzmir nüfusuna kayıtlı Tuğba Sarıdeniz'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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