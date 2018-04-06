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Arkadaşları Alara ve hocasını anlattı: Şifresi hocasındaymış

Arkadaşları Alara ve hocasını anlattı: Şifresi hocasındaymış

Okulunun Ankara’ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.’nin odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir'in yakın arkadaşları vefat eden Alara ile hocasının ilişkilerini anlattı. Karademir’in Instagram ve Twitter şifrelerinin de hocasında olduğunu söyleyen Yeşilyer, akademisyenin arkadaşına farklı duygular beslediğini ama Karademir için bunların karşılıksız olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 08:57 - Güncelleme: 06-04-2018 08:57

Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Alara Karademir’in yakın arkadaşlarından Merve Yeşilyer ve Dilara Yağlı, Alara’nın hocası H. Atilla G. ile ilişkisini anlattı. Merve Yeşilyer, Alara Karademir’in yakın arkadaşlarından. Bulgaristan’da okuyan Yeşilyer, Karademir ile 8 yıl önce oturdukları sitede tanıştı. Yeşilyer, Karademir ile farklı yerlerde olsalar da sürekli iletişim halinde olduklarını söylüyor. Arkadaşının durumunu internette çıkan haberlerden öğrenen Yeşilyer, “Ben Alara’nın böyle bir şey yapabilmiş olacağını o kadar düşünmüyordum ki haberin ilk paragrafını okuduğumda, hocası H. Atilla G.’nin, intihar ettiğini düşündüm” dedi.

GECE ALARA'YA MESAJ ATMIŞ
Yeşilyer, Karademir’in hocasının adını ilk defa 2017 yılbaşında duyduğunu söylüyor: “2017’ye girdiğimiz yılbaşıydı. Alara, Dilara ve ben bizim evdeydik. Alara’nın telefonuna bir mesaj geldi, çok şaşırdı. ‘Kim bu adam?’ diye sorduk, ‘Bir hocam, aslında çok seviyorum, bir kitap tavsiye etmişti...’ dedi. Şaşırdığımız nokta şuydu; bir hocanın öğrencisine mesaj atacağı bir saat değildi. Alara da niye bu saatte mesaj attı diye şaşırmıştı.”

ALARA ONU ÇOK SEVİYORDU
Yeşilyer, ilerleyen zamanlarda bu hocanın ismini duymaya devam ettiğini söylüyor: “Bir yerden sonra bu adam Alara’nın psikoloğu haline gelmişti. Alara onu çok seviyordu. Bir ara bana da ‘Bir tanışsan, gerçekten her konuda çok iyi akıl veriyor’ dedi. Yani, kendisini bir noktadan sonra o adama şartlandırmıştı. O ne derse onun için oydu. Alara, annesini ve babasını küçük yaşta kaybetmiş bir insan, genel olarak, canı sıkıldığında gidiyordu, onunla konuşuyordu. Adam da zeki bir insandı, haliyle o da tavsiye veriyor, yanında duruyordu. Alara da söylediği şeyleri önemsiyordu. Bu, aylar süren bir süreç. Bu adamın okulda bir odası vardı. Alara bir derdi, sıkıntısı, olduğu zaman gidiyordu. Bir yerden sonra, iki taraf da birbirine derdini anlatır olmuştu. Alara ona gündelik sıkıntılarını anlatırken, adam ona değişik bir şekilde, karısıyla olan sıkıntılarından bahsediyordu. Alara bunları gelip bana anlatıyordu. Alara onu çok seviyordu, biraz babasının yerine koyuyordu dönem dönem. İnsan olarak, kişilik olarak, düşüncelerini çok seviyordu, çok idealist buluyordu. Bu açıdan çok seviyordu ve onunla konuşmaktan çok mutluydu.”

'BU ADAMI HAYATIMDAN ÇIKARTAMAM'
İki ay önce, Yeşilyer Türkiye’ye geldiğinde, Karademir ve diğer arkadaşlarıyla dışarı çıktı. “Ne zaman Türkiye’ye gelsem, Alara bizde kalır” diyen Yeşilyer, bu sefer Alara’nın kendisinde kalmayacağını ve 11’de eve dönmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Normalde biz daha oturacaktık, hocasının buna izin vermeyeceğini söyledi. “Bu adam neden senin hayatına bu kadar karışıyor, neden bu kadar müdahil oluyor ki” dedim. Alara çok bir şey söyleyemedi. ‘O ne derse dinleyeceğim, biliyorsun, değişmek istiyorum’ gibi şeyler söyledi. Tartıştık. Ben de konu büyümesin diye çok sorgulamadım. ‘Ayda yılda bir Türkiye’ye geliyorum, gel bizde kal, adam nereden bilecek ki’ diye sorduğumda, telefonumda konum uygulaması var, ben nereye gidersem görüyor, benim saat 11’de buradan kalktığımı görmesi lazım dedi.”

ALARA'NIN ŞİFRELERİNİ BİLİYORDU
Karademir’in Instagram ve Twitter şifrelerinin de hocasında olduğunu söyleyen Yeşilyer, akademisyenin arkadaşına farklı duygular beslediğini ama Karademir için bunların karşılıksız olduğunu iddia etti. Yeşilyer, Alara’nın kendisine “Ben şu an bu adamı hayatımdan çıkartamam, bu adamın kürsüsüne nasıl gireceğim, bir tartışma yaşarsam, beni almaz oraya” dediğini aktardı.

MESAJLARI HOCASINA GİDİYORDU
İddiaya göre 2017 yılbaşı gecesi Alara’nın telefonuna mesaj geldiğinde Karademir ve Yeşilyer’in yanında bir de Dilara Yağlı vardı. Oturdukları sitede tanışan üç arkadaş yıllardır dostluklarını devam ettirdi. Yağlı, Karademir’in çok çalışkan olduğunu, hatta okulda hep ‘A’ aldığı için adının A-lara olarak anıldığından bahsetti. Yağlı, hocasının Karademir’e “Düzelmek istiyorsan, benim dediklerimi dinlemek zorundasın. Sende problem var, şimdi birlikte yöneteceğiz, sonra sen düzeleceksin” dediğini aktardı. Ayrıca, Karademir’in kendisine “Bana yazdığınız mesaj ona gidiyor” dediğini çok net hatırladığını söyleyen Yağlı, hocasının Karademir’i birkaç ay önce psikoloğa götürdüğünü de iddia etti.

EVLİ VE ÇOCUKLU BİRİNDEN BAHSETTİ
Berfin Şafak Özer, Karademir’in ilkokuldan arkadaşı ve aralıklarla Karademir ile görüşüyordu. En son 10 Mart’ta yüz yüze görüşmüşlerdi: “Alara o gün birinden bahsetti. Evli, çocuklu olduğu ve bunun olanaksız olduğunu söyledi. Bir baskı vardı sanki üzerinde, içi sıkılıyordu.”

Hocanın adının geçmediğini belirten Özer, bahsettiği kişinin kim olabileceği kanısına çıkan haberlerden vardığını söyledi.

Alara'dan acı haber geldi

 

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