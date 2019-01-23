Arkadaşını kalbinden bıçaklayıp kaçtı!

Olay, Antalya Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesinde bir sitenin otoparkında oldu. Fikret A. ve Hakan Gülpınar, birlikte gittikleri bir arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendi.



Ardından, iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Hakan Gülpınar ile ev sahibi, Fikret A.'yı tartaklayıp, evden attı. Kavga, sitenin otoparkında da devam etti.

Ardından, Fikret A., arkadaşı Hakan Gülpınar'ı kalbinden bıçakladı ve kaçtı. Gülpınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldı. Yoğun bakıma alındı.

Kaçan Fikret A., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edildi.