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Arkadaş ortamında tanıştı hayatının kabusu oldu!

Arkadaş ortamında tanıştı hayatının kabusu oldu!

İSTANBUL’da yaşayan Serkan U., üç günlük arkadaşlıktan sonra kendisini kandırarak evliliğe zorladığını iddia ettiği karısına boşanma davası açtı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 08:49 - Güncelleme: 09-08-2018 08:49

İstanbul’da bir evlendirme dairesinde memur olarak çalışan Serkan U.’nun hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Pınar U. ile tanışmasıyla kâbusa döndü.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Tümay Cumhur Ergen aracılığıyla verdiği dilekçede başına gelenleri birbir anlatan genç adam kandırılarak evlendiğini ve boşanmak istediğini söyledi.

''ACİLEN BENİ GELİN ALIN''
Serkan U., dilekçesinde evlilik için kendisine yapılan oyunları ile ilgili şu iddialarda bulunuldu:

Pınar U. ile arkadaş ortamında tanıştık ve bir kaç gün arkadaşlık yaptık. Bir gün ailemle yaşadığım eve geldiğimde karşımda onu gördüm. Pınar, babama ulaşarak kendisini benim sevgilim olarak tanıtmış ve ‘ailem beni reddetti, evden kovdu. Namusumun temizlenmesi için acilen beni gelin alın, Serkan’la acilen evlenmemiz lazım” gibi sözler söylemiş. Pınar’ın başka bir sevgilisi olduğunu biliyordum ve sinirlenip evi terk ettim. Bu sırada annem ‘bizim de kızımız var kalsın biz de” diyerek ona sahip çıktı. Pınar’la kavga edip neden böyle yaptığını sorunca, ‘Sen askere git gel. Ailem de beni affetsin namusum temizlensin daha sonra da boşanırız’ diye beni evliliğe zorladı. 

TEHDİTLER SAVURUP ORTALIĞI DAĞITTI
Askere gidince Pınar, benim ailemin yanında yaşamaya devam etti. Dönünce boşanalım dedim, kavga çıktı. Evdeki vazoları cam çerçeveleri kırdı. Bana ve aileme ‘Allah hepinizin belasını versin, Adam mısınız ulan siz insan bozuntuları, kendimi öldürürüm üzerine kalır söylediklerimi yapacaksınız” diyerek tehditler edip evi terk etti.

TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU
Hala da tehditlerini sürdürüyor. Boşanmak istediğini diye getiren, Serkan U., Pınar U.’dan 350 bin TL maddi ve 200 bin manevi olmak üzere toplam 550 bin TL tazminat talebinde bulundu.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 09:04 Düzen bozulmuş artık.... ne kızı nede erkeği çok garip oldu herkes....

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