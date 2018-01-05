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Arif v 216 ne zaman vizyona girecek?

Arif v 216 ne zaman vizyona girecek?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V2016 ne zaman vizyona girecek? Ayla'nın gişe rekorunu kırmaya hazırlanan Arif V2016 bugünden itibaren sinemalarda olacak. Cem Yılmaz'ın yeni filminin 2017'nin rekorunu elinde bulunduran Ayla'yı geçmesi bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 21:21 - Güncelleme: 05-01-2018 21:21

Arif V2016 için geri sayım sürüyor. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V2016 yarın vizyona girecek. Arif V2016 fragmanları internette izlenme rekoru kırmıştı.

Kıvanç Baruönü’nün yönettiği ve Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan ile Zafer Algöz’ün oynadığı Arif V 216, 05 Ocak 2018’de Mars Dağıtım dağıtımıyla CMYLMZ Fikir Sanat – Nulook Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

ARİF V 216 KONUSU

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

Film, Arif'in Gora'dan sonra bir kez daha 216 ile yaşadığı ilginç maceraları anlatıyor. Arif'in yakın dostu olan 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada çeşitli olmadık işlerle karşı karşıya kalır. Herkes gibi normal bir yaşam sürmek için çabalasa da farklı oluşu tüm insanların dikkatini çeker. 216’yı cazip teklifleriyle kandırmayı başaran bir iş adamı, O'nun sayesinde geleceği değiştirecektir.

ARİF V 216’NIN MERAKLA BEKLENEN KARAKTERLERİ

Arif V 216'nın sürpriz karakterleri filmin sosyal medya hesaplarında yayınlanan afişlerle yüzünü gösterdi. 5 Ocak'ta vizyona girecek olan yapımda Ajda Pekkan, Filiz Akın, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren gibi unutulmayan yıldızlar da beyazperdede yeniden izleyici ile buluşacak.

Filmde Pervin karakterini canlandıran Ahu Yağtu, rolüyle geçmiş dönemin kötü ve kadın karakterlerini aratmayacak. Çağlar Çorumlu Zeki Müren, Zeynep Farah Abdullah Ajda Pekkan, Maria Anastasiyeva Filiz Akın, Murat Arkın ise babası Cüneyt Arkın karakterine hayat verecek.

Arif V 216'nın sürprizlerinden biri de Türk Sineması'nın iki önemli ismi Sadri Alışık ve Ayhan Işık olacak. Sadri Alışık'ı Mert Fırat, Ayhan Işık'ı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.

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