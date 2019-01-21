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Ardan Zentürk'ten korkutan uyarı! Sayın Erdoğan yeni bir saldırı geliyor

Ardan Zentürk'ten korkutan uyarı! Sayın Erdoğan yeni bir saldırı geliyor

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, bugünkü köşesinde ABD'deki neo-con/Siyonist lobinin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine karanlık bir kampanya başlattığı uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 10:46 - Güncelleme: 21-01-2019 10:46

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk “Suriye’de zaman daralıyor, ordu girmeli…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zentürk yazısında Suriye'de yaşanan gelişmelere, Türkiye'nin, Rusya'nın ve ABD'nin operasyonlarla ilgili tavırlarına değindi. Zentürk'ün dikkat çektiği en kritik konu ise ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine başlatılan ve Erdoğan'ın karanlık bir portre olarak tarif eden yeni bir kampanya oldu.

''Sayın Erdoğan… Yeni saldırı geliyor…'' diyerek önemli bir uyarıda bulunan Zentürk yazısında ''Uyarıyorum. ABD’deki neo-con/Siyonist lobi, Erdoğan’ı, ‘IŞİD’e, karşı mücadelede güvenilmez’ (PKK’cı Bret McGurk’ün Washington Post yazısı ) ve radikal örgütlere silah temin eden ( FETÖ’cü Siyonist Michael Rubin’in yazısı) karanlık portre olarak tarif eden yeni bir kampanya başlatıyor'' ifadelerini kullandı.

MADURO'YA YAPTIKLARINI ERDOĞAN'A DA YAPIYORLAR: Erdoğan’ın başkanlık meşruiyetinin tıpkı Venezuela’nın Maduro’suna yaptıkları gibi küresel zeminde sorgulandığını hatırlatan Zentürk, ''Bu saldırının iç politikaya yansıyan yüzünde aranan ‘dünyaca saygın ılımlı muhafazakar politikacı’ karakteri hangi vesayetin cebinden çıkar, ona hangi sürpriz isimler destek olur, yolunu açar, 1 Nisan sabahından itibaren göreceğiz'' dedi. Zentürk emperyalist komplolar için çözümün  ‘yeniden kuvvayı milliye olduğunu da yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 11:26 Biz mhp li Ülkücüler Dış güçlere karşı Devletimizin Milletimizin Cumhur ittifakının yanındayız. İyi partililer devletinizin yaındamısınız ? yoksa terör örgütleriyle işbirliği yapanların yanındamısınız ?

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